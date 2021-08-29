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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Неизвестная Берберова

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Неизвестная Берберова
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. Неизвестная Берберова

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В первой части выпуска - неизвестные страницы жизни Нины Берберовой. Писательница и мемуаристка мало рассказывала о своей послевоенной жизни, а то, что поведала, звучало схематично и приглушенно. Литературовед Ирина Винокурова изучает американские архивы Берберовой и расскажет о 1940-1950-х в жизни писательницы. Во второй части - новая глава воспоминаний Александра Горянина - "В поисках второй России".

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