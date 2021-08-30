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Лицом к событию."Путинская бригада идет по советским рельсам"

Лицом к событию."Путинская бригада идет по советским рельсам"
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Лицом к событию."Путинская бригада идет по советским рельсам"

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Куда приведет страну зачищенное Лубянкой голосование? Обсуждаем с политологом Дмитрием Орешкиным. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/v-rossii-net-mesta-politike/31434790.html

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