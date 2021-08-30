Время Свободы: Рай и новый китель для Поклонской

Администрация США оправдывается за провалы в ходе операции по эвакуации людей из кабульского аэропорта***Авторы обращения журналистов в связи с присвоением ряду СМИ статуса иностранного агента заявляют о цеховой солидарности***Представители белорусской диаспоры в Грузии обеспокоены вступлением в силу договора о сотрудничестве грузинских и белорусских спецслужб***Наталья Поклонская едет послом в Кабо-Верде