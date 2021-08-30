Цитаты Свободы. Навальный из тюрьмы и ссылка для Поклонской

Статья и интервью Алексея Навального. Поклонская - будущий посол на Кабо-Верде. Чиновникам разрешили иностранное гражданство.
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