Заключённый Пичугин не пожелал встречаться с представителями ОНК

Бывший глава отдела внутренней экономической безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин, осуждённый на пожизненный срок по обвинению в организации заказных убийств, попросил администрацию СИЗО "Лефортово" оградить его от встреч с членами Общественной наблюдательной комиссии. Об этом со ссылкой на секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо". Отмечается, что соответствующее заявление Пичугина правозащитникам передал сотрудник следственного изолятора.

Члены Общественной наблюдательной комиссии имеют право посещать тюрьмы, СИЗО и колонии, чтобы проверять условия содержания в них заключённых, общаться с заключёнными по вопросам обеспечения их прав и принимать у них жалобы.

В августе 2007 года Алексей Пичугин был приговорён к пожизненному заключению Московским городским судом, признав его виновным в организации убийств мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, предпринимателя Сергея Горина и его супруги, а также директора московской компании "Феникс" Валентины Корнеевой. Пичугин вину отрицал. Многие правозащитные организации считают осуждённого узником совести, а дело против него - политическим. Адвокаты ЮКОСа указывали на отсутствие доказательств причастности обвиняемого к преступлениям. Европейский суд по правам человека признал суд над Пичугиным несправедливым и дважды указывал на необходимость пересмотра приговора. Россия решение ЕСПЧ проигнорировала.

С 2016 года Пичугин трижды подавал прошение о помиловании, но его отклоняли. В июле этого года осуждённого этапировали из колонии "Черный дельфин" Оренбургской области в московский следственный изолятор для "проведения следственных мероприятий". Источники "Новой газетой" во ФСИН не исключили, что Пичугина могли вывезти для дачи показаний против бывшего совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского. Тогда же бывший глава службы безопасности отказался от своих адвокатов, с которыми сотрудничал долгие годы. По словам источников, его вынудили это сделать.