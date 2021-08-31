Лицом к событию. Плохие шутки с Игорем Сечиным

Покажем видео с концерта белорусских стенд-ап комиков в Москве, где Идрак Мирзализаде веселится на предмет Вячеслава Володина, и особенно Игоря Сечина. А также: обсуждаем редчайший случай, когда позиция главы Чечни Рамзана Кадырова разошлась с позицией главы российского МИД Сергея Лаврова. В гостях: историк Никита Петров и сценарист Юрий Сычев.
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