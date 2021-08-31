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Время Свободы: Зачем Шевченко вступился за Навального?

Время Свободы: Зачем Шевченко вступился за Навального?
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Время Свободы: Зачем Шевченко вступился за Навального?

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Соединенные Штаты завершили двадцатилетнюю военную операцию в Афганистане***Почему Максим Шевченко призывает освободить Алексея Навального и других политзаключенных?***Проект «Информационная культура» отказался от сотрудничества с журналистской Алесей Мароховской после внесения ее фамилии в список «иностранных агентов»***Недоверие к анти-ковидным вакцинам в России по-прежнему высоко

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