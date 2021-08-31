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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Украина, Россия и "Крымская платформа"

Дороги к свободе. Украина, Россия и "Крымская платформа"
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Дороги к свободе. Украина, Россия и "Крымская платформа"

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Почему у российского руководства "Крымская платформа" вызвала такое раздражение? Что дальше собираются предпринимать в Киеве? Гости Виталия Портникова - Ахтем Чийгоз, депутат Верховной Рады Украины и Дмитрий Орешкин, российский политолог.

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