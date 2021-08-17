Суд восстановил машиниста метро, уволенного за поддержку Навального

Суд в Орехово-Зуево в Подмосковье восстановил в должности машиниста электропоезда московского метро Владимира Шляпкина, уволенного якобы за прогулы после утечки базы данных с сайта в поддержку Навального. Об этом сам Шляпкин сообщил "Новой газете".

Суд также взыскал с московского метрополитена 450 тысяч рублей в счет заработной платы за время вынужденного прогула в течение последних трех месяцев, а также 15 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Владимир Шляпкин намерен восстановиться на работе уже завтра.

Свое увольнение машинист считает политически мотивированным. В мае этого года десятки сотрудников московского метро лишились работы из-за подозрений в поддержке Алексея Навального. Сотрудникам метрополитена предлагали уволиться по собственному желанию или "за прогул". По некоторым данным, работу потеряли свыше 200 человек. Имена уволенных, предположительно, были взяты из украденной базы сайта "Свободу Навальному". Шляпкин также был зарегистрирован на сайте, хотя на митинги в поддержку политика, как он уверяет, не ходил.

12 мая машинисту приказали уволиться по соглашению сторон. Шляпкин отказался. В тот же день он почувствовал себя плохо и отправился в поликлинику, где ему открыли больничный лист. Несмотря на это, его уволили, записав этот день как прогул. Позже выяснилось, что Шляпкину добавили еще один прогул "задним числом". Увольнение работника, который находится на больничном, в России незаконно.