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Те, кто не в танке
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Те, кто не в танке. 19 августа. Армия в Москве

Те, кто не в танке. 19 августа. Армия в Москве
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Те, кто не в танке. 19 августа. Армия в Москве

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19 августа 1991 ГКЧП попытался захватить власть в СССР. В Москву вошли танки, почти все газеты оказались под запретом. Горожане вышли на улицы - отстаивать свою свободу. В первом эпизоде подкаста Полины Галуевой защитники Белого дома рассказывают о том, что происходило в столице СССР в первый день путча

19 августа 1991 ГКЧП попытался захватить власть. В Москву вошли танки, почти все газеты оказались под запретом. Горожане вышли на улицы - отстаивать свою свободу. В первом эпизоде подкаста Полины Галуевой защитники Белого дома рассказывают о том, что происходило в столице СССР в первый день путча

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