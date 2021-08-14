19 августа 1991 ГКЧП попытался захватить власть в СССР. В Москву вошли танки, почти все газеты оказались под запретом. Горожане вышли на улицы - отстаивать свою свободу. В первом эпизоде подкаста Полины Галуевой защитники Белого дома рассказывают о том, что происходило в столице СССР в первый день путча