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Кому принадлежат права на произведения, созданные искусственным интеллектом. Как развитие технологий влияет на подходы к интеллектуальной собственности и авторскому праву. Может ли нейронная сеть стать владельцем патента на собственное изобретение и при чем здесь Rammstein.



В подкасте участвуют:

Антон Пчёлкин, юрист практики интеллектуальной собственности "Пепеляев Групп"

Анжелика Решетникова, адвокат, руководитель практики «Интеллектуальная собственность» юридической фирмы АРТ ДЕ ЛЕКС

Галина Добрякова, доктор юридических наук, специалист в области информационного права и интеллектуальной собственности, основательница компании IREG