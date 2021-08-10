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Rammstein, Кандинский и BMW. Кому принадлежат права на творчество искусственного интеллекта

Rammstein, Кандинский и BMW. Кому принадлежат права на творчество искусственного интеллекта
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Rammstein, Кандинский и BMW. Кому принадлежат права на творчество искусственного интеллекта

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Как развитие технологий влияет на подходы к интеллектуальной собственности и авторскому праву

Кому принадлежат права на произведения, созданные искусственным интеллектом. Как развитие технологий влияет на подходы к интеллектуальной собственности и авторскому праву. Может ли нейронная сеть стать владельцем патента на собственное изобретение и при чем здесь Rammstein.

В подкасте участвуют:
Антон Пчёлкин, юрист практики интеллектуальной собственности "Пепеляев Групп"
Анжелика Решетникова, адвокат, руководитель практики «Интеллектуальная собственность» юридической фирмы АРТ ДЕ ЛЕКС
Галина Добрякова, доктор юридических наук, специалист в области информационного права и интеллектуальной собственности, основательница компании IREG

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