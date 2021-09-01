Лицом к событию. Защита Сталина и мечты о 500 миллионах подданных?

Предвыборные откровения Владимира Путина, Сергея Лаврова, фантомные боли «партии власти» обсуждаем с политиком Леонидом Гозманом и политологом Сергеем Марковым. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст:
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