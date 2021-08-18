Политтехнолог Александр Бородай, игравший одну из ключевых ролей в конфликте на востоке Украины, задекларировал нулевой доход перед выборами в Госдуму. Бывший глава "правительства" донецких сепаратистов и бывший начальник Игоря Стрелкова (Гиркина) идёт на выборы в российский парламент от "Единой России" в Ростовской области, — обратила внимание редакция Кавказ.Реалии.

При заявленных нулевых доходах за год Бородай, возглавляющий сейчас общественную организацию "Союз добровольцев Донбасса", потратил 15 миллионов рублей, купив половину нежилого помещения в Москве и внедорожник Lexus GX 460, свидетельствуют данные Центризбиркома. Источниками этих денег Бородай назвал накопления за предыдущие годы и доход от продажи имущества. Сейчас, согласно декларации, на восьми счетах у него хранятся порядка 313 тысяч рублей.

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Гендиректор "Трансперенси Интернешнл – Россия"* Илья Шуманов в разговоре с Кавказ.Реалии назвал такую декларацию кандидата в депутаты "неординарной".

"Бородай не один, кто фиксирует нулевой, либо незначительный доход, что, конечно, противоречит общемировой практике полной прозрачности кандидатов перед выборами. Очевидно, что взрослый человек не может брать пищу из воздуха, ему нужно работать. Появление таких деклараций говорит о том, что избирателей водят за нос или не указывают неофициальные источники дохода - даже если кандидат получает какую-то помощь или пользуется другой картой, это должно быть отражено в документах", - отметил Шуманов.

49-летний Бородай был официальным главой правительства "ДНР" с мая по август 2014 года. До этого он принимал участие в аннексии Россией Крыма. В мемуарах одного из сепаратистов "85 дней Славянска” приводится цитата Бородая, согласно которой он передал отряду Стрелкова “сотни тысяч долларов” перед аннексией Крыма и перед началом событий в Донбассе. За участие в этих событиях глава "Союза добровольцев" внесён в санкционные списки Евросоюза и США. На Украине он объявлен в розыск по обвинению в терроризме.

Сейчас, согласно декларации политика, в его собственности находятся два земельных участка в Московской (2,3 тысячи квадратных метров) и Ростовской (47/100 доли на участке в 351,3 тысячи квадратных метров) областях, а также две квартиры в Москве (общей площадью 205 кв.м) и два нежилых помещения там же (168 кв.м).

Выборы в Госдуму в России запланированы на середину сентября. В восьмой созыв нижней палаты российского парламента будут избраны 450 депутатов с пятилетним мандатом.