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Командный пункт сепаратистов - Кремль

"Лидеры ДНР" Гиркин и Бородай в Донецке. Июль 2014

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Деньги. Кадры. Оружие. Всё из Москвы. Объединенная следственная группа, которая изучает причины трагедии малайзийского Боинга летом 2014-го, опубликовала расшифровки телефонных переговоров сепаратистов из "ЛНР" и "ДНР" с высшими чинами российских силовых и государственных структур. Вот эта путинская теория ""Нас там нет" - она намертво разбита, или Кремль будет цепляться за нее по-прежнему? В разговоре участвуют: журналисты Илья Барабанов, Юрий Бутусов, Виталий Сизов, военные эксперты Павел Фельгенгауэр и Вадим Лукашевич, политик Леонид Гозман. Ведет программу Елена Рыковцева. Считаете ли вы стопроцентно доказанным участие РФ в донбасской войне? звоните по номеру 8-800-200-22-12

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