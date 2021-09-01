Время Свободы: "Кто, если не Путин? Да любой школьник!"

Владимир Зеленский и Джо Байден провели переговоры в Белом доме***ЕСПЧ коммуницировал жалобу российского призывника на незаконное лишение свободы на призывном участке*** Почему Владимир Путин хочет, чтобы история "больше не переписывалась"?***Льву Пономареву - 80 лет!
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