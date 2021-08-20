Деньги, труд, счастье

Главный герой этого выпуска "Поверх барьеров" – деньги. У всех участников передачи к ним разное отношение. Записи харьковского историка культуры, доктора философских наук Лидии Стародубцевой

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Звон монет, шелест купюр, звук ввода пин-кода банковской карточки – такова акустика человеческих отношений, мерило которых – деньги.

На земле весь род людской

Чтит один кумир священный,

Он царит над всей вселенной,

Тот кумир – телец златой.

Странно, почему люди, как правило, избегают разговора о деньгах? А ведь два вопроса: где взять деньги и как их потратить – определяют точку отсчета ценностей и систему координат. Кто-то зарабатывает потом и кровью, а кто-то ворует. Кто-то тратит деньги на вино и путешествия, а кто-то – на лечение раненых солдат. Деньги дают свободу, но они же лишают человека свободы. Разве не так? Из-за денег женятся и разводятся, меняют работу, привязанности и страны, совершают авантюры и преступления, ссорятся и убивают. Что же такое деньги? В какой мере мы от них зависимы или не зависимы? Что значит для нас их присутствие или отсутствие? Мои собеседники – люди, которые принадлежат к разным имущественным слоям и имеют разные социальные позиции.

Александр, писатель, учёный, исследователь денег:

– Самый интересный аспект – это отношение к деньгам в разных культурах, Восток и Запад, в разных типах общества: левого, правого толка, либеральные, демократические, диктаторские режимы. Есть культурная традиция непринятия денег, негативного образа денег. Как у Пушкина, "царь Кащей над златом чахнет". Есть моменты сакрализации, а есть моменты, как обратная сторона, демонизации денег. Есть образы Скупого у Мольера, Гобсека у Бальзака. Почитать французскую классику – это сплошная драма и трагедия вокруг денег, вокруг наследства, вокруг собственности. Такой легкости, которая позже пришла, абсолютно нет. Знаменитые "бешеные деньги", понятно, что это деньги не заработанные, они легко расходуются – это тема Достоевского, драматургии классической. Есть деньги преступные, которые добыты преступным путем. Есть деньги легкие, их не так много, они легко расходуются, легко даются, легко уходят – это тоже небольшая часть, в основном связанная с расходом денег.

Современная картина денег совершенно другая, она динамична, она многообразна. Картина полного принятия денег – образование глобального рынка. Там уже не просто деньги существуют, там потоки. Как в социологии есть понятие "текучесть общества", так и финансы динамизируют весь социум и потоки. Настолько динамичная картина, время становится настолько быстрым. Формула "время – деньги" полностью захватывает человека. В этом в общем-то есть опасность, психологическая опасность, множество всяких зависимостей может быть.

Тут я уже могу перейти к практике. Так получилось, что я связался с одной брокерской конторой зарубежной, они очень агрессивно действуют. Причем я подозреваю, что они русскоязычные, это все поколение 90-х годов, они в себя впитали все рвачество, они думали: ага, капитализм, все, что хотим, то и делаем. Честно говоря, негативный опыт у меня получился. Все мои теоретические познания, что самое любопытное, тут не сработали, не пригодились. Картина экономики сейчас сложная, главное требует внимания. Мне консультант говорил: начинайте свой день с новостей. Но мне неинтересно следить за котировками акций. Я иногда заглядывал, но оказалось – нет. Фактически он хотел, чтобы у меня было полное погружение, а у меня было частичное погружение. Кроме того, естественно, психология наша такова, что ты веришь первоначальному успеху. У меня первоначальный успех был, даже подозрительно все хорошо шло, я удивлялся, откуда у меня такие способности, что мне удается зарабатывать чуть ли не каждую неделю, чуть ли не каждый день. Потом вдруг совершенно неожиданно в связи с выборами, кстати, президентскими в Штатах я попал под резкое изменение конъюнктуры, попал в негатив, из которого я не знал, как выйти, а мои консультанты знали, но почему-то не очень помогали. Пошел за мной хвост, негатив, как они называют, просадка вышла. Они на меня начали жать: давайте еще, берите заем, кредиты, мы вытащим вас, поможем вам. Я говорю: это нереально, мне никто кредит не даст, я не возьму. Представляете, как они начали: давайте мы сейчас, хотите, мы вам заработаем сразу сейчас? Переводите столько-то денег. Ладно, перевел. Давайте, я вам заработаю 400 долларов сегодня. Где-то акции продал в нужных компаниях. Действительно 400 долларов заработал за какие-то минут 15. Самое главное – не верьте вашему успеху. У людей начинающих может быть первоначальный успех, в который вы, естественно, поверите, потому что это очень легко – это как лесть. Я бы называл это принципом казино, там то же самое делают, но в казино это искусственно делают, а здесь я даже не могу сказать, что это искусственно, вам как будто рынок льстит, что вы можете, что вы способны, что вы лучше других, хотя статистика это опровергает. Кстати, я знал про статистику, но все равно ей не поверил, я для себя сделал исключение. Получилось, что, естественно, расплатился, правда, не всеми средствами, но частью да. Этот опыт я получил.

Что касается отношения к деньгам, конечно, когда я потерял их, я стал более внимательным. Для меня уже 10 – это как раньше сто или тысяча. Я вступил в медленное время. Раньше это было быстрое время, очень интенсивное, очень нервное, а сейчас я живу в медленном времени, вполне чувствую себя нормально, психологически чувствую прекрасно. В принципе в идеале нужно деньги отдалять от себя. Парадокс в том, что для этого уже надо иметь определенный какой-то запас, который обеспечивает вам спокойствие и уверенность. Не то что уверенность, но некоторую перспективу и спокойствие, спокойное состояние.

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