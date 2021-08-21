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Репрессивная машина Кремля не знает остановок | Грани времени с Мумином Шакировым

Репрессивная машина Кремля не знает остановок | Грани времени с Мумином Шакировым
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Репрессивная машина Кремля не знает остановок | Грани времени с Мумином Шакировым

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Специальный выпуск "Граней времени". Итоги незавершившегося политического сезона.

Кремль окончательно зачистил политическое поле накануне выборов в Госдуму. Фонд борьбы с коррупцией признан экстремисткой организацией, его основатель Алексей Навальный в тюрьме, ближайшие соратники оппозиционера в бегах. Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин снят с выборов. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» допущены к ним. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский не участвует в избирательном процессе и призывает не голосовать единомышленников Навального за своих однопартийцев. Допущенные к выборам независимые кандидаты ведут отчаянную борьбу за право попасть в бюллетени для голосования. Власть продолжает преследовать неугодных журналистов и закрывать свободные издания. Политический сезон не знает отпусков. До выборов в Государственную думу осталось меньше месяца.

Итоги незавершившегося политического сезона подводит Мумин Шакиров с научным сотрудником философского факультета Карлова университета Александром Морозовым, американистом Александрой Филиппенко, политтехнологом Аббасом Галлямовым, российским политиком и депутатом ГД Константином Затулиным и украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко.

Репортажи Ивана Воронина, Артема Радыгина и Алены Вершининой.
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