FIG: судейство в отношении российских гимнасток в Токио было справедливым 

Международная федерация художественной гимнастики (FIG) по итогам служебной проверки не выявила признаков предвзятости у судей, выставлявших оценки участницам соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. В федерации отметили, что провели тщательный анализ всех компонентов оценок на каждом этапе соревнований.

"Таким образом, рейтинг и результаты Олимпийских игр 2020 года в Токио по художественной гимнастике как в индивидуальном, так и в групповом видах являются справедливыми и беспристрастными", - сказано в заявлении FIG.

Отдельно в спортивном ведомстве подчеркнули, что потрясены количеством угроз, которые поступили в адрес судей, и что федерация выражает им полную поддержку.

FIG начала проверку судейства на олимпийском турнире по художественной гимнастике после заявлений руководителей российской сборной, которая впервые за 25 лет осталась без золотых медалей, что команду засудили. Об этом, в частности, в резкой форме говорила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Отмечается при этом, что технический комитет международной федерации, который непосредственно занимался проверкой судейства и не выявил предвзятости, возглавляет россиянка Наталья Кузьмина.