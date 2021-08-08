Российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золота Олимпиады

Российские гимнастки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко заняли второе место в финале командного многоборья Олимпийских игр в Токио. Они уступили сборной команде Болгарии, набрав 87,700 баллов против 92,100 у победителей.

Команда по художественной гимнастике впервые с 1996 года не смогла завоевать золото в этой дисциплине. Накануне в индивидуальном многоборье российская спортсменка так же впервые за 25 лет получила серебро, победительницей стала израильтянка Лина Ашрам.

Поражение индивидуальных спортсменок накануне вызвало вал возмущения в государственной российской прессе. Госканалы активно распространяют версию о том, что российские спортсменки столкнулись с несправедливым судейством.

Разборы экспертов показывают, что это, вероятно, было не так.

Олимпийские игры в Токио завершаются сегодня, 8 августа. В последний день разываются 13 комплектов медалей. Кроме второго места в гинастике, российские спортсменки выиграли серебро в женском гандболе. В других финалах последнего дня российские спортсмены не представлены.