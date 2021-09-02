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live Лицом к событию. Путин тащит за уши Дегтяреваа

Лицом к событию. Путин тащит за уши Дегтяреваа
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Лицом к событию. Путин тащит за уши Дегтяреваа

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Сергей Брилев развлекает Владимира Путина во Владивостоке, Путин навязывает Хабаровску Дегтярева. Николай Марковцев (Владивосток), а также Дмитрий Низовцев и Виталий Блажевич (Хабаровск) в обсуждении предвыборной ситуации на Дальнем Востоке.

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