Лицом к событию. Путин тащит за уши Дегтяреваа

Сергей Брилев развлекает Владимира Путина во Владивостоке, Путин навязывает Хабаровску Дегтярева. Николай Марковцев (Владивосток), а также Дмитрий Низовцев и Виталий Блажевич (Хабаровск) в обсуждении предвыборной ситуации на Дальнем Востоке.