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Время Свободы: Кровь и слезы Беслана

Время Свободы: Кровь и слезы Беслана
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Время Свободы: Кровь и слезы Беслана

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Годовщина штурма школы в Беслане*** Руководство МВД Беларуси намеренно делает пыточными условия содержания в тюрьмах участников протестов против действий режима Лукашенко***Новая газета опубликовала аудиозапись предположительно инструктажа членов избиркомов Подмосковья по фальсификации выборов в Думу***Жители Приамурья жалуются на рост числа онкологических заболеваний в регионе после появления там космодрома «Восточный»***80 лет со дня рождения Сергея Довлатова

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