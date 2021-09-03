Время Свободы: Кровь и слезы Беслана

Годовщина штурма школы в Беслане*** Руководство МВД Беларуси намеренно делает пыточными условия содержания в тюрьмах участников протестов против действий режима Лукашенко***Новая газета опубликовала аудиозапись предположительно инструктажа членов избиркомов Подмосковья по фальсификации выборов в Думу***Жители Приамурья жалуются на рост числа онкологических заболеваний в регионе после появления там космодрома «Восточный»***80 лет со дня рождения Сергея Довлатова
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