Лицом к событию. Россия - без шансов?

В России сегодня торжествует новый путинский "большой стиль" централизованной экономики нового типа. Она останется без шансов на то, чтобы поспеть за передовыми странами XXI века? Практику "экономического неосталинизма" режима Путина обсуждают бизнесмен Дмитрий Потапенко и зав лабораторией ИНП РАН, глава "Союза пассажиров" экономист Кирилл Янков. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31445712.html