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Время Свободы: "Что почувствовал бы Путин?" Говорят родственники погибших рейса MH17

Время Свободы: "Что почувствовал бы Путин?" Говорят родственники погибших рейса MH17
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Время Свободы: "Что почувствовал бы Путин?" Говорят родственники погибших рейса MH17

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В суде по делу о крушении рейса MH17 выступают родственники погибших*** Мария Колесникова и ее соратник Максим Знак приговорены белорусским судом к 11 и 10 годам тюрьмы***Один из лидеров национального движения крымскотатарского народа Нариман Джелял и еще четверо крымских татар арестованы по обвинению в попытке диверсии на газопроводе в Крыму*** Сайт «умного голосования» заблокирован, поисковикам «Гугл» и «Яндекс» запрещено показывать результаты по «умному голосованию», если они не ведут на сайт торгующей шерстью компании

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