Лицом к событию. "Патологическое нежелание россиян смотреть в лицо опасности"

Благодаря соловьевской рекламе мы вместе с аналитиком Андреем Колесниковым и журналистом Артемием Троицким обсудили темы, которые поднимались на заседании "Страх и ненависть в России" таллинской конференции: с какого момента в стране началась новая репрессивная реальность? Когда посыплется режим? Какую роль в этом сыграют настроения силовиков? Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева