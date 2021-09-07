Дороги к свободе. Байден-Зеленский: первая встреча

Владимир Зеленский утверждает, что между ним и американским президентом Джо Байденом состоялся «мужской разговор». Какими будут последствия визита украинского президента в США? Собеседники Виталия Портникова - Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины и Питер Залмаев, политолог.