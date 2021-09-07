Владимир Зеленский утверждает, что между ним и американским президентом Джо Байденом состоялся «мужской разговор». Какими будут последствия визита украинского президента в США? Собеседники Виталия Портникова - Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины и Питер Залмаев, политолог.
Другие материалы
-
07 сентября 2021
Дороги к свободе. Байден-Зеленский: первая встреча
-
31 августа 2021
Дороги к свободе. Украина, Россия и "Крымская платформа"
-
24 августа 2021
Дороги к свободе. Главное событие августа 1991 года
-
20 июля 2021
Дороги к свободе. Молдова после выборов
-
13 июля 2021
Дороги к свободе. Европейцы, Украина и Беларусь
-
06 июля 2021
Дороги к свободе. Черное море и Третья мировая