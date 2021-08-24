"Журналисты на коротком поводке". Соцсети об иностранных агентах

В понедельник многие СМИ вышли с заголовками "В СПЧ не нашли нарушений в решении о включении телеканала "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов" (вот, например, ТАСС).
На самом деле всё было не так просто, и нарекания у членов совета были. Подробно об этом рассказывает журналистка Ева Меркачева:
Сегодняшняя встреча в СПЧ с представителем Минюста, можно сказать, закончилась позитивно (на сколько это возможно в такой ситуации в принципе). Мы хотя бы поняли, куда нам двигаться дальше.
По порядку. "Отдувался" за весь Минюст зам начальника управления ведомства Роман Цыганов. Он смотрел на нас грустно, и мне показалось, ему было неловко. Но закон писал не он, и не он выступал инициатором включать во "вражеский перечень" отдельных СМИ и журналистов как физлиц.
Конкретно по "Дождю", признанному на прошлой неделе иностранным агентом, выяснили, что было обращение из двух органов: Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Первый сообщил о распространении материалов, которые изготовлены СМИ-иностранными агентами и физическими лицами-иностранными агентами (среди них известный правозащитник Лев Пономарев), второй – о получении иностранного финансирования. Какого именно финансирования – не уточнили (по данным некоторых журналистов "Дождя", возможно, через государственный политехнический музей, как ни абсурдно это звучит). По суммам. Закон не прописывает минимальный порог, то есть по факту и за получение одного доллара можно попасть в "реестр врагов".
Но кто-то же должен был обратиться в Роскомнадзор с просьбой проверить именно этот телеканал? Или в результате "плановой проверки" Роскомнадзор выявил нарушения? Ответа мы не получили. Ибо не по адресу.
Спросили, как действовать СМИ, признанному ИА. Два пути: через суд добиваться и по прошествии времени (не прописано в законе – какого) обратиться в тот же Роскомнадзор, сообщив, что больше закон не нарушается, а ведомство, убедившись в этом, в свою очередь обратится в Минюст, чтобы из списков исключили. Мне кажется, этот путь вообще не работает.
Спрашивали про другие СМИ, в частности про ПАСМИ, признанное иностранным агентом после получения на свой счет пожертвования от гражданина Украины 5 тысяч рублей. В общем любое СМИ можно признать ИА. Также как и любого журналиста как физлицо.
Из вопросов, что задавали, какие выводы можно сделать.
– Если журналист поехал в пресс-тур, который оплатила иностранная организация, может быть признан ИА? Ответ – Да.
– Если журналист поехал на международную конференцию, где проживал за счет организаторов, может быть признан ИА? Ответ – да.
Если журналист участвует в международном конкурсе и выиграл, ему оплатили поездку за наградой, вручили премию, может быть признан? Ответ – Да.
Если у журналиста за рубежом проживают друзья и родственники, которые перечислили ему на день рождение денежный подарок, он может быть признан ИА? Ответ – Да.
– Должны ли доказать, что журналист или СМИ ведут политическую деятельность для признания их ИА? Ответ – нет (это требуется только для НКО).
– Должны ли физлица, признанные ИА, в соцсетях к каждому своему посту делать маркировку? Ответ – Да.
Последнее вообще заслуживает отдельного упоминания. Нельзя без слез видеть, как признанная иностранным агентом журналистка Лиза Маетная публикует фото своего маленького ребенка, подписывая капслоком: "ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ…"
В общем – дела так себе. Все журналисты потенциальные ИА. Но, не стоит отчаиваться! Мы подготовим наши предложения, среди которых ввести предупредительную систему (к примеру, чтобы на первый раз предупреждали, на второй штрафовали и только на третий включали в реестр). Хотелось бы чтобы не рассматривали обращения по признанию ИА от граждан и организаций, а только в результате плановой проверки госорганов. Не нужно взращивать доносчиков.
Вот так теперь выглядят позитивные встречи.
Я минут 5 пыталась представить себе журналиста, который точно не может стать иностранным агентом. Даже воображаемый колумнист журнала "Кот и пёс" скорее всего ездит на международные выставки. Есть шанс спастись только у отдела сканвордов.
Очень интересно: выходит, иностранными агентами можно признать большинство российских кинокритиков, поскольку иностранные фестивали или киноорганизации, иногда оплачивают им билет или проживание. UNIFRANCE, например, постоянно это делает на своих скринингах.
Если кто-то еще не понял, что признать "иностранным агентом" могут вот вообще абсолютно любого теперь (не только любое издание – и любого почти человека).
Правила совершенно дикие, драконовские. На наших глазах уничтожают профессию.
Рубрика "Что и требовалось доказать". Когда страна прикажет быть иноагентом, иноагентом становится любой (с).
Давайте признаем иноагентом меня.
Добровольно сознаюсь. Когда я собирала на ремонт квартиры несчастным женщинам, которых решило выселить ДГИ, я получила одно пожертвование от человека, проживающего за рубежом, размер около 15 000 рублей.
Признавайте и меня тогда.
Лично я не считаю "Дождь" чистой журналистикой, это политика, и политика необъективная, предвзятая, всегда бьющая в одну цель. Судьба "Дождя" меня как человека не тревожит, но, как член СПЧ я обязана непредвзято посмотреть на эту ситуацию.
Меня гораздо больше беспокоят случаи признания отдельных журналистов иноагентами. Им может перевести деньги кто угодно. Даже просто знакомые из Украины и Белоруссии. И это при желании даёт возможность признать человека иноагентом. Таким образом, им теоретически может стать каждый – и я, и даже вы – если вы ведёте соцсети, пусть даже небольшие. Тут мы имеем дело с несовершенством законодательства. И его надо менять. Мы в Совете предложили перед внезапным признанием СМИ все-таки выносить ему предупреждения, чтобы СМИ могло как-то отреагировать и вернуть нежелательный платёж.
Следующие встречи по этому вопросу мы будем проводить уже с законодателями.
И ещё мне кажется, что журналистское сообщество должно как-то саморегулироваться. И все-таки не считать пропаганду журналистикой. В журналистском сообществе должна существовать самоцензура, и пропаганда должна называться пропагандой. Государственная в том числе. Тут только один вопрос – "За чей счёт она происходит?" Уверена, если мы не будем себя регулировать и контролировать сами, если будем считать журналистикой все подряд, то регулировать нас будет государство. И это факт. Уже факт.
Совет по правам человека не нашёл ничего противозаконного в признании телеканала "Дождь" иностранным агентом. То есть в самой процедуре. Типа всё прошло с соблюдением правовых норм.
Тёплая компания из руководителя СПЧ, руководителя СЖР, представителей Минюста, журналистов-членов СПЧ, а также портрета Путина во всём "разобрались". Член СПЧ журналистка Марина Ахмедова разобралась до такой степени, что в отчётном посте не скрывала своей личной неприязни к "Дождю". А член СПЧ журналистка Ева Меркачёва назвала встречу позитивной. Хотя и признала, что надо бы что-то делать с перегибами в законе об иноагентах.
Представителей самого "Дождя" на встречу, разумеется, не позвали. Какая досада.
Прочитала пересказ Меркачевой про причины признания иностранным агентом. Думаю, не хватает ещё пару уточнений уверена, что Минюст тоже станет отвечать утвердительно:
- если журналист заказал в макдачке чизбургер, он может быть признан ИА? Ответ: ДА
- если к журналисту приехал по вызову таксист на автомобиле иностранной сборки, он может быть признан ИА? Ответ: ДА
- если к журналисту обратился иностранный турист и спросил дорогу на английском языке, а журналист возьми да ответь ему, может быть признан ИА? Ответ: ДА.
Закон этот позволяет, с одной стороны, держать журналистов на коротком поводке (любого при желании можно признать иностранным агентом и очень сильно осложнить жизнь, а то и лишить работы). С другой стороны, это изолирует журналистов от иностранцев, де-факто запрещает им участвовать в каких-либо международных мероприятиях, получать премии, гонорары и т.д. Если такая изоляция отечественной журналистики произойдет (а по крайне мере частично она уже происходит), наши медиа в мировом контексте будут постепенно превращаться в провинциальное, местечковое явление.
При этом "Российская газета" может спокойно публиковать оголтелую китайскую пропаганду и ей за это ничего не будет.
На самом деле, объявлен запрет на профессию, потому что с описанными ограничениями - это уже не особо-то журналистика.
Работать холуем пока можно безнаказанно.
Вообще-то я уже два с половиной года – с февраля 2019 – не останавливаясь говорю на всех углах, во всех эфирах и соцсетях о том, как устроен этот закон. Но почему-то только вчера, после сообщений Евы Меркачевой о потрясающих открытиях, которые она для себя сделала, все это осознали.
Я понимаю, что это плохие новости на фоне других плохих новостей. Но лучше все-таки ясно осознавать, каков масштаб безумия, в которое загоняет страну этот фараон и его законодательное и законоприменительное воинство.
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