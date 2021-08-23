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Лицом к событию. "...А бабам на выбор дадим мужиков"

Лицом к событию. "...А бабам на выбор дадим мужиков"
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Лицом к событию. "...А бабам на выбор дадим мужиков"

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За надругательство над гимном России теперь предлагается сажать на срок до года. Для чего понадобился этот новый запрет? Обсуждают кинокритик Юрий Богомолов, чемпион СССР по КВН-87 Юрий Сычев и писатель Владимир Войнович.

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