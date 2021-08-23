Лицом к событию. "...А бабам на выбор дадим мужиков"

За надругательство над гимном России теперь предлагается сажать на срок до года. Для чего понадобился этот новый запрет? Обсуждают кинокритик Юрий Богомолов, чемпион СССР по КВН-87 Юрий Сычев и писатель Владимир Войнович.
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