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Айфоны, умные тракторы и столетняя лампа. Право на ремонт своей техники и уловки производителей

Айфоны, умные тракторы и столетняя лампа. Право на ремонт своей техники и уловки производителей
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Айфоны, умные тракторы и столетняя лампа. Право на ремонт своей техники и уловки производителей

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Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной техники. Что такое планируемое устаревание. Почему компаниям не интересно производить “вечное” оборудование и при чем здесь пожарная часть в Калифорнии

Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной техники. Что такое планируемое устаревание. Почему компаниям не интересно производить “вечное” оборудование и при чем здесь пожарная часть в Калифорнии

В подкасте участвуют:
руководитель благотворительного проекта интеллектуального волонтерства Pro Bono Russia Татьяна Петренко,
адвокат Андрей Зубенко,
основатель компании iFixit Кайл Винс

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