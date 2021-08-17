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Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной техники. Что такое планируемое устаревание. Почему компаниям не интересно производить “вечное” оборудование и при чем здесь пожарная часть в Калифорнии



В подкасте участвуют:

руководитель благотворительного проекта интеллектуального волонтерства Pro Bono Russia Татьяна Петренко,

адвокат Андрей Зубенко,

основатель компании iFixit Кайл Винс

