Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной техники. Что такое планируемое устаревание. Почему компаниям не интересно производить “вечное” оборудование и при чем здесь пожарная часть в Калифорнии
В подкасте участвуют:
руководитель благотворительного проекта интеллектуального волонтерства Pro Bono Russia Татьяна Петренко,
адвокат Андрей Зубенко,
основатель компании iFixit Кайл Винс
В подкасте участвуют:
руководитель благотворительного проекта интеллектуального волонтерства Pro Bono Russia Татьяна Петренко,
адвокат Андрей Зубенко,
основатель компании iFixit Кайл Винс