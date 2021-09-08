Время Свободы: "С адвокатурой могут поступить как в Беларуси". Эмиграция Ивана Павлова

Российские СМИ провели акцию за отмену закона об иноагентах под названием «Нет иноагентов – есть журналисты»***Защиту обвиняемых по делам о госизмене, на которых специализировался вынужденно уехавший из России адвокат Иван Павлов, будут обеспечивать его соратники***Что привело к государственному перевороту в богатой полезными ископаемыми Гвинее?*** 80 лет назад началась блокада Ленинграда