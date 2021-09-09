Время Свободы: Сдает ли Лукашенко Путину суверенитет Беларуси?

Пойдет ли Александр Лукашенко на уступки, касающиеся белорусского суверенитета, на очередных переговорах с Владимиром Путиным?***Адвокат известного крымскотатарского активиста Наримана Джеляла Николай Полозов считает политическим заказом обвинения в адрес его подзащитного в организации диверсии в аннексированном Крыму*** Три участницы одиночных пикетов были задержаны в Москве в ходе акции с требованием отмены закона об иностранных агентах