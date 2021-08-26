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ФАС России оштрафовала Booking.com на 1,3 миллиарда рублей 

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала нидерландскую компанию Booking.com B.V., которая управляет сервисом бронирования отелей Booking, на 1,3 миллиарда рублей, или почти на 17,5 миллиона долларов.

Компанию признали виновной в "злоупотреблении доминирующим положением на рынке" - якобы Booking навязывала гостиницам ценовые требования, а именно обязывала устанавливать стоимость на услуги в других каналах продаж не ниже, чем в своём агрегаторе.

По мнению ФАС, подобные действия ограничили конкуренцию на рынке, а также привели к ущемлению интересов отелей.

Отмечается, что антимонопольная служба возбудила административное дело против Booking после обращения организации "Опора России".

В 2018 году министерство культуры предлагало ограничить работу сервиса онлайн-бронирования гостиниц Booking.com в России в ответ на санкции США.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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