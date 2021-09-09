Лицом к событию. Зачем Путин даст Лукашенко еще 600 миллионов долларов?
О какой интеграции 9 сентября договорились диктаторы? В эфире Андрей Суздальцев, Сергей Жаворонков, Дмитрий Навоша. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31453320.html
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