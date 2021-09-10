Время Свободы: Лукашенко предложил Путину "дозреть"

Владимир Путин и Александр Лукашенко не считают политическую интеграцию России и Беларуси делом ближайшей перспективы***Джо Байден осудил действия политиков, препятствующих вакцинации американцев от коронавируса***В Приамурье, по указанию Владимира Путина, рассматривается возможность возрождения отклоненных в советское время проектов по строительству дополнительных ГЭС
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