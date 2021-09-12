Поверх барьеров с Иваном Толстым. После смерти княгиня стала почетной жительницей
"Многоуважаемая княгиня". Письма русских эмигрантов к своей защитнице и благотворительнице - княгине Абамалек-Лазаревой (урожденной княжне Демидовой). Этим летом она получила посмертное звание почетного жителя городка Валья. Рассказывает Михаил Талалай. Во второй части - в серии "Учителя" - беседа с филологом и писательницей Ольгой Сконечной, известным набоковедом и автором полуавтобиографической повести "Обязательные экземпляры".
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