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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. После смерти княгиня стала почетной жительницей

Поверх барьеров с Иваном Толстым. После смерти княгиня стала почетной жительницей
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. После смерти княгиня стала почетной жительницей

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"Многоуважаемая княгиня". Письма русских эмигрантов к своей защитнице и благотворительнице - княгине Абамалек-Лазаревой (урожденной княжне Демидовой). Этим летом она получила посмертное звание почетного жителя городка Валья. Рассказывает Михаил Талалай. Во второй части - в серии "Учителя" - беседа с филологом и писательницей Ольгой Сконечной, известным набоковедом и автором полуавтобиографической повести "Обязательные экземпляры".

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