В Афганистане установлен лимит на снятие денег: не более $200 в неделю 

Центральный банк Афганистана выпустил директиву, согласно которой все банки страны могут возобновить работу, но обязаны установить лимит на снятие гражданами денежных средств с личных счетов: не более 200 долларов в неделю. При этом клиенты банков могут без лимита осуществлять онлайн переводы.

Банки и пункты обмена валют перестали работать 15 августа после того, как Кабул заняли боевики движения "Талибан", признанного во многих странах мира, в том числе - в России, террористическим. Талибы обещали, что финансовые учреждения возобновят работу 25 августа, однако в назначенный день большинство из них не открылись. После этого сотни граждан вышли на улицы столицы Афганистана, требуя, чтобы им выдали хотя бы часть средств, оставшихся на банковских счетах.