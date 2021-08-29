Талибы убили известного афганского исполнителя народной музыки

Бойцы террористического и запрещенного в России движения "Талибан" убили известного в Афганистане певца и музыканта Фавада Андараби. Об этом сообщило издание Times Now со ссылкой на сына музыканта.

По данным издания, талибы пришли домой к певцу в афганской провинции Баглан 28 августа. Андараби вывели из дома и расстреляли. Певец умер на месте. В своих песнях Андараби неоднократно осуждал группировку "Талибан" и поддерживал тех, кто с ней борется.

Смерть музыканта подтвердил бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби.

27 августа лидеры "Талибана" заявили, что при новом руководстве в Афганистане будет запрещена музыка в общественных местах. "В исламе музыка запрещена, но мы надеемся, что сможем убедить людей в этом, вместо того чтобы на них давить", – заявил газете The New York Times представитель талибов Забихулла Муджахид.

В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, талибы придерживались строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы: прежде всего, жесткие правила действовали в отношении женщин и девочек.