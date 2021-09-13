Лицом к событию. Год Навального: ушла четвертая волна протеста?

Вышел в свет доклад фонда «Либеральная миссия».Он называется «Год Навального. Политика протеста в России 2021–2021: Стратегии механизмы последствия». Моральная победа или политический проигрыш оппонентов режима Путина? В эфире авторы доклада Кирилл Рогов, Григорий Охотин, политик из команды Навального Иван Жданов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: