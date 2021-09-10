Время Свобод: Гнев Винер-Усмановой, "ставленник-предатель" и иномарка для Авериной
Почему в России так помпезно празднуется восьмисотлетие со дня рождения Александра Невского?*** Руководство «Яблока» считает неправовым решением снятие Льва Шлосберга с выборов в Госдуму***Ирина Винер объявила об отзыве кандидатуры Натальи Кузьминой с выборов главы международного технического комитета по художественной гимнастике из-за ее решений по судейству на Олимпиаде в Токио***В Чехии задержан участник аннексии Крыма гражданин России Александр Франчетти
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