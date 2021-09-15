Лицом к событию. Умное голосование: сталинисты поделят Думу?

В эфире Григорий Явлинский. Можно ли заставить Путина изменить курс? Или после выборов неизбежны новые репрессии? Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31461391.html
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