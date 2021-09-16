Зовет голосовать за свою партию, у которой никаких шансов, выступает в защиту Навального, только чтобы получить голоса его сторонников, и вообще на кого он работает. Политик Владимир Милов в прямом эфире канала Навальный LIVE заочно выдвинул ряд упреков к политику Максиму Шевченко. Слушайте их очную дискуссию.
Другие материалы
-
16 сентября 2021
Лицом к событию. "На кого вы работаете, Максим?!"
-
15 сентября 2021
Лицом к событию. Умное голосование: сталинисты поделят Думу?
-
14 сентября 2021
Лицом к событию. Путин грозится уйти. Пока что на карантин
-
13 сентября 2021
Лицом к событию. Год Навального: ушла четвертая волна протеста?
-
-
09 сентября 2021
Лицом к событию. Тень Путина. Гибель покрыли мраком