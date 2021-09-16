Лицом к событию. "На кого вы работаете, Максим?!"

Зовет голосовать за свою партию, у которой никаких шансов, выступает в защиту Навального, только чтобы получить голоса его сторонников, и вообще на кого он работает. Политик Владимир Милов в прямом эфире канала Навальный LIVE заочно выдвинул ряд упреков к политику Максиму Шевченко. Слушайте их очную дискуссию.