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Лицом к событию. "На кого вы работаете, Максим?!"

Лицом к событию. "На кого вы работаете, Максим?!"
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Лицом к событию. "На кого вы работаете, Максим?!"

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Зовет голосовать за свою партию, у которой никаких шансов, выступает в защиту Навального, только чтобы получить голоса его сторонников, и вообще на кого он работает. Политик Владимир Милов в прямом эфире канала Навальный LIVE заочно выдвинул ряд упреков к политику Максиму Шевченко. Слушайте их очную дискуссию.

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