Время Свободы: "Яблочников теперь провалят". Споры о списках "умного голосования"

Активисты развернули на Красной площади плакат «Свободу Навальному, Путина в тюрьму!»*** Жаркие споры вокруг рекомендаций по «умному голосованию», опубликованных сторонниками Алексея Навального***Как будет организована работа наблюдателей на выборах в Думу?***Владимир Путин из-за самоизоляции не будет посещать избирательный участок, а примет участие в электронном голосовании