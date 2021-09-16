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Время Свободы: "Яблочников теперь провалят". Споры о списках "умного голосования"

Время Свободы: "Яблочников теперь провалят". Споры о списках "умного голосования"
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Время Свободы: "Яблочников теперь провалят". Споры о списках "умного голосования"

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Активисты развернули на Красной площади плакат «Свободу Навальному, Путина в тюрьму!»*** Жаркие споры вокруг рекомендаций по «умному голосованию», опубликованных сторонниками Алексея Навального***Как будет организована работа наблюдателей на выборах в Думу?***Владимир Путин из-за самоизоляции не будет посещать избирательный участок, а примет участие в электронном голосовании

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