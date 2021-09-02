NASA начало тестировать воздушное такси

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США начало лётные испытания электрического воздушного такси с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL), сообщило NASA.

Модель воздушного такси Joby предоставила национальная компания Advanced Air Mobility (ААМ). Оно вмещает двух пилотов и четырёх пассажиров, развивает скорость до 320 км/ч и может преодолеть на одном заряде до 240 км. AMM планирует, что к 2023-2024 году Joby будет активно использоваться в авиаперевозках в качестве такси и грузового транспорта.

Один из главных вопросов, который предстоит решить на тестах – уровень шума. Новая модель авиатаксти, согласно разработчикам, в 100 раз тише, чем среднестатистический вертолёт. Но в законодательстве США существуют строгие требования на этот счет.

На испытаниях также проверят управляемость и безопасность аппарата. Тесты должны показать, какие ещё остаются препятствия по включению авиатранспорта в национальное воздушное пространство США.

После проведения испытаний ААМ надеется повысить общественное доверие к малогабаритным и дешёвым летательным аппаратам.