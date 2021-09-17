Лицом к событию. Вдохновляющий из бункера

О "выборной" картине дня - политолог Наталия Шавшукова (Подмосковье) и общественный активист Николай Марковцев (Владивосток).
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