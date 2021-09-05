Россиянке грозит 5 лет тюрьмы по обвинению в клевете на Лукашенко

Гражданка России Ирина Викхольм с конца мая находится в СИЗО города Брест по обвинению в клевете на Александра Лукашенко, сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

Отмечается, что дело Викхольм 1 сентября было направлено в суд. По версии обвинения, россиянка опубликовала в твиттере фотографию президента Беларуси и "клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства". Согласно белорусскому законодательству, максимальное наказание за клевету в отношении президента страны - пять лет лишения свободы.

"Новая газета", изучив аккаунт обвиняемой в твиттере, отмечает, что на её странице много репостов статей об инциденте с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair, который по требованию белорусских властей экстренно сел в аэропорту Минска, после чего сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту лайнера редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софью Сапегу.

При каких обстоятельствах и где была задержана Ирина Викхольм - не сообщается. Известно лишь, что женщине 58 лет.