ООН представит доклад о посадке в Минске самолёта с Протасевичем

Международная организация гражданской авиации представит доклад о принудительной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержании белорусского блогера Романа Протасевича.

Эксперты организации приезжали в Минск для расследования ситуации, после которой полеты над белорусской территорией остановили большинство мировых перевозчиков. Евросоюз ввел и запрет для белорусских авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве ЕС. Окончательные результаты расследования будут обнародованы в ноябре.

23 мая самолёт авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. Лайнер совершил экстренную посадку в минском аэропорту после сообщения о минировании самолета. Оно оказалось ложным. Руководство Ryanair позднее сообщило, что минские диспетчеры обманом не дали приземлиться самолёту в странах Балтии или Польши.

Сразу после посадки белорусские спецслужбы задержали находящегося на борту основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, освещавшего и координировавшего белорусские протестные акции после выборов президента, и его подругу, россиянку Софию Сапегу. Против них возбудили уголовные дела об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти.

Ещё позже следователи сообщили, что задержанные дают признательные показания. Протасевич появился на экране белорусского государственного телевидения, где признался в организации массовых беспорядков, раскритиковал других оппозиционеров и заявил, что уважает Лукашенко. Родные и соратники Протасевича призвали игнорировать его слова, утверждая, что под арестом он подвергается давлению.

25 июня Протасевича и Сапегу перевели из следственного изолятора под домашний арест.

Международная организация гражданской авиации — специализированное учреждение ООН. Организация, в частности, наблюдает за безопасностью полётов и следит за безопасностью работу международных аэропортов и их служб.